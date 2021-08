Lonardo: «Costi tavolini all'aperto aumentati del 600 per cento: vergogna» La denuncia della senatrice sulle concessioni demaniali marittime sui tavolini all'aperto

«È incredibile oltre che vergognoso! In un anno è aumentata del 600% il costo della concessione demaniale marittima sui tavolini all'aperto. È anche questo l'effetto delle misure di rilancio economico del Governo a favore delle piccole imprese? Sto per presentare una interrogazione urgente ai ministri dell'economia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Urge un intervento immediato del Governo». Lo dichiara in una nota la senatrice, Sandra Lonardo.

«Mi sono giunte - spiega Lonardo - sollecitazioni da tante piccole attività, bar e ristoranti, per richiedere l'intervento del Governo affinché vengano rivisti gli importi 2021 determinati sulla base dell'art. 100 comma 4 del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni nella L. 126/2020».

«Dopo mesi di grande sofferenza economica per l'emergenza sanitaria subita dalle piccole attività - conclude la senatrice - doveva restare invariato il canone relativo alla concessione demaniale marittima ma certamente non aumentato del 600%».