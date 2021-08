Mastella: «Grazie a Italia Viva: ora progetto di centro per il bene dell'Italia» Il sindaco incassa il sostegno renziano: «Serve una nuova Margherita»

“Ringrazio Italia Viva per la scelta di guardare al bene della città, ritenendomi in grado di guidare la nostra comunità in un momento dove ancora permangono tante incertezze e difficoltà. L’affinità politica con Italia Viva innesta un processo politico di centro indispensabile per il Paese. Senza una forte aggregazione al centro, l’Italia rischia la ingovernabilità, o una ideologica, incerta, approssimata governabilità. Dopo le elezioni amministrative, sarà opportuno mettere mano a questo cantiere politico, sul modello de La Margherita, di cui, assieme a Prodi (Asinello), Marini (Partito Popolare), Dini (Rinnovamento Italiano) ed il mio Udeur, fummo i fondatori. Una esperienza storica fondamentale per l’Italia. Con l’Udeur i beneventani, anche di quelli che non ci votavano, si sentirono loro, una piccola provincia, protagonisti in Italia, e Benevento fu tra le capitali politiche nel Paese. Orgogliosi di questo. Per l’amore che ho per la mia città”. Così in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a seguito della scelta di Italia Viva di sostenerlo alle prossime elezioni amministrative a Benevento.