Comunali: il segretario regionale concede simbolo Pd per correre con Perifano Delega ritirata dalla coordinatrice del partito, Antonella Pepe

Questa mattina, presso la sede del Pd Campania a Napoli in via Santa Brigida, Antonella Pepe - nella qualità di coordinatrice della segreteria provinciale del Partito Democratico di Benevento e per conto del segretario provinciale Carmine Valentino – ha ritirato la delega per la presentazione del simbolo ufficiale del partito in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Come da statuto, la delega è stata concessa alla federazione sannita del Pd dal segretario regionale Pantaleo Annunziata, a sua volta delegato dal segretario nazionale Enrico Letta.

“Con il nostro simbolo saremo al fianco del candidato sindaco Luigi Diego Perifano. Inizia una sfida importante, decisiva per i destini del capoluogo e dell’intera provincia. Dinanzi a noi ci sono infatti opportunità enormi, a partire dal Recovery Fund. Cominciamo da qui, allora, per realizzare una nuova stagione di buona amministrazione e protagonismo territoriale”.