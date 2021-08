Di Maria, Mastella e Barone: «No a Luminosa: senza se e e senza ma» Asi, Comune e Provincia: «Faremo di tutto per difenderci»

No a Luminosa. E' quel che ribadiscono il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, il presidente dell'area Asi Luigi Barone e il sindaco Mastella a proposito della centrale a turbogas.

«La nostra posizione di contrarietà all’insediamento della centrale Luminosa è chiara, netta, decisa e ufficialmente comunicata al ministero della Transizione Ecologica. Per quanto ci riguarda questo insediamento contrasta con la vocazione agro-alimentare dell’agglomerato di Ponte Valentino che, per quanto di nostra competenza, difenderemo in ogni sede».

E ripercorrendo le tappe della vicenda: «La storia di Luminosa ha origini lontane, ovvero dal 2002 quando l’allora comitato direttivo dell’Asi diede il via libera all’opzione di un suolo per la realizzazione della centrale. Poi si sono succedute diverse questioni con alterni governi che hanno proseguito nell’iter autorizzativo della centrale. Da ultimo ad affrontare la questione è stato il ministero dello Sviluppo Economico che a luglio 2020, guidato dal grillino Patuanelli, ha autorizzato la proroga di avvio lavori la posizione delle istituzioni locali non può essere ignorata dal governo nazionale che invece sembra procedere spedito verso altre direzioni».

E in conclusione dunque: « Le nostre osservazioni vanno considerate e attentamente valutate, se qualcuno dovesse immaginare colpi di mano siamo pronti a ricorrere in tutte le sedi»