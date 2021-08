Calandrini sostiene Perifano con Città Aperta "Dopo un lungo periodo di sofferenze la nostra città ha bisogno di essere pienamente compresa"

Antonella Calandrini, avvocato nel settore civilistico, sarà candidata nella lista “Città Aperta” alle prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco, Luigi Diego Perifano.

“Ho svolto attività giudiziale, in proporzioni diverse in ragione dei settori in cui mi sono specializzata (diritto civile e processuale civile, diritto assicurativo, commerciale, e amministrativo). Forte della mia preparazione nelle materie giuridiche, ho costruito la mia esperienza presso un noto Studio Legale in Benevento, dove ho svolto attività giudiziale, con piena soddisfazione e responsabilità. Nel 2016 ho fornito assistenza e consulenza legale presso un’azienda beneventana offrendo assistenza qualificata e consulenza specializzata riguardante la riorganizzazione aziendale, con abilità nella gestione dei contratti e dei rapporti aziendali, contribuendo, alla creazione dei processi decisionali e gestionali, finalizzati alla riduzione dei rischi di natura legale.

Gli ultimi anni mi vedono impegnata in questioni riguardanti gli aspetti giuridici della famiglia, dalle procedure conflittuali alle risoluzioni della crisi coniugale (separazione e divorzio), dalla responsabilità dei genitori per inadempimento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli alla cura ed assistenza legale per la tutela dei loro diritti ed interessi”.



“Ho scelto di sostenere Luigi Diego Perifano – afferma Calandrini – perché ho voglia di dare un forte cambiamento alla mia Benevento al fine di ridurre le disuguaglianze sociali e combattere la gravissima crisi economica e sanitaria. Dopo un lungo periodo di sofferenze la nostra città ha bisogno di essere pienamente compresa e rianimata. La mia ostinazione è credere che il cambiamento sia possibile con la collaborazione di tutti i cittadini.

La nostra lista “Città aperta” sarà accanto ai cittadini per trasmettere la forza e la concretezza del progetto sostenuto dal candidato sindaco.

La crescita economica della città dipende molto dal senso di responsabilità, dalla fiducia dei cittadini verso le istituzioni e dal segno di appartenenza al territorio.

Rilanciamo la nostra Benevento, per le sue eccellenti bellezze storiche, geografiche e culturali, così da essere preparati al confronto con altri paesi, e condividerne i valori, i progetti e le esperienze. C’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre glorie. Non siamo indifferenti alla politica, siamo liberi.

Rendiamo funzionale lo sviluppo di questa città per dare fiducia e speranza a chi la vive da sempre. Un nuovo inizio si concretizzerà nel costruire insieme il futuro che ci attende”.