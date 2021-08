Ospedali, Rubano attacca: Mortaruolo ha la memoria corta "Propaganda elettorale sulla pelle dei cittadini"

“Le speculazioni elettorali sulla pelle dei cittadini le fece De Luca alla vigilia del voto. Le mie dichiarazioni odierne sono invece dettate dalle istanze dei cittadini. Era infatti il 12 settembre 2020 e De Luca - nel pieno della campagna elettorale per le regionali, che vedevano anche lo stesso Mortaruolo candidato - in visita all’ospedale San Pio di Benevento, affermava: “Ad ottobre riaprirà l’ospedale di Cerreto Sannita e sarà un ospedale di comunità”. Mortaruolo, pertanto, pensi a fare il consigliere regionale con più impegno, per il bene del Sannio. Abbiamo ben capito che ha la memoria corta. I cittadini per fortuna no".

Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore Regionale di FI in Campania, risponde ad Erasmo Mortaruolo sulla questione degli ospedali e prosegue "Consigliamo invece a Mortaruolo, se ne è capace, di portare l’unità tra De Luca e il Pd sannita il cui riferimento unico è Del Basso De Caro. Un’ultima domanda per Mortaruolo: l’ospedale alla fine ha aperto ad ottobre 2020, così come annunciò strumentalmente De Luca? La risposta è superflua, così come il suo comunicato stampa” .