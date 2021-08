Piazza Duomo, Perifano: "Dialogo utile, non serve demonizzare il passato" Il candidato sindaco di Alternativa per Benevento risponde a Paolucci

“Prendo atto delle dichiarazioni di Federico Paolucci su piazza Duomo, e sono lieto che condivida il mio stesso punto di vista: evitare soluzioni improvvisate e, aggiungo io, pensare ad un concorso idee per definire la migliore soluzione economica, tecnica e funzionale per la sistemazione di quello spazio nevralgico nel cuore del centro storico”.

Così il candidato sindaco di Alternativa per Benevento sulla questione Piazza Duomo.

“Gli devo però una precisazione: non ho mai chiamato, neanche in passato, “mamozio” la struttura museale parzialmente edificata in piazza Duomo, né mai ho sottovalutato il valore del progetto redatto da due insigni architetti, quali Gabetti e Isola. Non mi appartiene l’attitudine faziosa della demolizione di segni e testimonianze, comunque di spessore culturale, solo perché retaggio di passate gestioni amministrative”.