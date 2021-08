Vallone (FdI): se Sparta piange... Atene non ride Sulla mancata indicazione del candidato di centrodestra e sulle divisioni del Pd

"L’attenzione data alla mancata indicazione, per ora, del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, benché legittima, non può far passare in second’ordine quanto sta accadendo altrove. Fratelli d’Italia ha mantenuto una linea precisa e coerente e presto diremo che fine hanno fatto coloro che invece si intestavano la primogenitura del centrodestra Beneventano".

Così in una nota Ciro Vallone, Responsabile Organizzazione di FdI che prosegue "Nel frattempo, gli avversari del centrodestra, uniti pochi mesi fa a sostegno di De Luca, vivono uno psicodramma che non può passare in sordina. Il PD è diviso tra Mastella e Perifano. A suggellare questa divisione vi è il provvedimento della direzione nazionale che invia un commissario ad acta anche per definire la “linea da intraprendere alle prossime amministrative”. Quindi, di fatto, né il PD Mastelliano, né il PD di Perifano è, allo stato, titolato a parlare in nome di quel partito, da anni al governo della nazione senza mai essere stato democraticamente indicato dagli elettori. Moretti è in campo con una compagine finto civica (che comprende anche Rifondazione Comunista), solo perché non è stato accolto come candidato del PD, come avrebbe voluto. Insomma, per essere seri, se Sparta piange, Atene non ride.

Ma non bisogna dimenticare il detto: ride bene chi ride ultimo…".