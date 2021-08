Puzio: «Benevento ha bisogno di un sindaco a tempo pieno» «Negli ultimi cinque anni abbiamo avuto un'amministrazione attenta solo alle cose elettorali»

“Centro Democratico sarà presente alle prossime elezioni comunali di Benevento con il proprio simbolo e con una lista che stiamo costruendo assieme agli amici del gruppo ‘I Moderati’ e del movimento ‘Civici in Comune’”.

Così Antonio Puzio, segretario provinciale di Centro Democratico e consigliere comunale a palazzo Mosti. “Da sempre nel centrosinistra, il nostro partito – sottolinea Puzio – è forza di governo a Roma, con l’onorevole Bruno Tabacci che ricopre l’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio così come alla Regione Campania, dove Giovanni Mensorio presiede la commissione Attività Produttive. A tal proposito, mi preme ricordare che Centro Democratico è parte della coalizione che sostiene il presidente De Luca già dal 2015”.

“Per questo – prosegue Puzio – mi viene da sorridere a sentir parlare ancora, qui a Benevento, di ‘Modello De Luca’, visto e considerato che la maggior parte delle sigle che sostengono il Presidente a palazzo Santa Lucia si sono schierate su posizioni opposte a quelle dell’attuale sindaco”.

“Noi, come noto, assieme al Partito Democratico abbiamo scelto di sostenere l’avvocato Luigi Diego Perifano. E lo faremo, come dicevo, presentando il simbolo di Centro Democratico e una lista che è ormai in via di definizione grazie anche all’impegno del segretario cittadino Anna Orlando”.

“La scelta di Perifano – aggiunge ancora Puzio – risponde alla necessità di apportare un cambiamento radicale alla politica cittadina. Negli ultimi cinque anni, infatti, abbiamo subito un’amministrazione attenta solo alle vicende elettorali, finendo per trascurare il governo della Città. E invece Benevento ha bisogno di un sindaco che faccia il sindaco 24 ore su 24. Perché tante sono le questioni aperte e tanti sono i problemi che esigono una risposta. Prioritario, in quest’ottica, definire un piano per lo sviluppo economico della Città. Troppi i giovani che stanno abbandonando Benevento e troppi i meno giovani che hanno perso un lavoro e che fanno fatica a ricollocarsi. Dal turismo può arrivare un contributo importante al rilancio della nostra economia ma occorre metter mano a una vera e propria politica industriale del turismo, coinvolgendo commercio e artigianato. Servono risorse, certo, - conclude Puzio - ma servono anche idee e per questo c’è bisogno di una classe dirigente concentrata esclusivamente sulle esigenze della comunità”.