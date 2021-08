Benevento. Rosetta De Stasio rompe gli indugi: mi candido a sindaco Con Lega, Fratelli d'Italia e UDC e dalle liste civiche Benevento Libera e Città Nuova

"L'appello rivoltomi dai Coordinatori Regionali di Lega, Fratelli d'Italia e UDC, nonchè dalle liste civiche Benevento Libera e Città Nuova, che ringrazio nuovamente, mi ha imposto una profonda riflessione ed una assunzione di responsabilità politica. Nonostante siamo alla metà di agosto, e quindi certamente in ritardo rispetto alla date delle elezioni, non posso esimermi dall'onere di una candidatura nell'ottica della ricomposizione di un centro destra latitante a Benevento da oltre quindici anni".

Così Rosetta De Stasio annuncia la decisione di candidarsi sindaco di Benevento dopo lunghe settimane di riflessione e di mediazione tra i partiti e i movimenti civici che nelle ultime ore le avevano rinnovato l'invito affinchè guidasse la coalizione di centrodestra.

"La mia storia politica non mi consente di assistere inerme alla polverizzazione di un mondo culturale, ideologico e politico che può e deve essere protagonista del futuro di Benevento. Si è tentato in ogni modo di distruggere un'area... Martusciello e i suoi due fidi scudieri, a nome di un partito da sempre di destra, Forza Italia, hanno da tempo siglato un accordo con il Sindaco uscente - spiega la candidata sindaco -, oggi collocato nella sinistra deluchiana. Ciò nonostante io avessi rimesso ai partiti la mia proposta di candidatura, fin dall'8 luglio per consentire, laddove fosse la mia persona il problema, di compattare l'intero centro destra anche su altra figura. Si tratta di un'anomalia solo beneventana, visto che altrove Forza Italia fa parte, com'è naturale, della coalizione di centrodestra. Ma anche a Benevento, e ne sono certa, gli elettori di Forza Italia non avranno dubbi sulla scelta da operare alle prossime elezioni, soprattutto dopo che si è abusivamente professato di destra, carpendo la loro fiducia, è tornato docilmente all'ovile. Guidare e ricostituire il centro destra è una sfida ambiziosa; rappresentarlo degnamente al Comune di Benevento è un obiettivo affascinante.

Non vengo meno alle mie responsabilità, e quindi sarò candidata a Sindaco della Città, perchè credo fermamente nelle mie idee e sono certa che in questa avventura non sarò sola. Il centro destra non ha bisogno di mettere in campo dieci o più liste, perchè la sua alleanza naturale è con i cittadini che non si riconoscono nel trasformismo mastelliano, nella sinistra ormai pribva di identità, nel falso civismo, nell'esercizio più abietto del potere fine a se stesso. E sarà questa alleanza a ridare dignità a Benevento, saccheggiata in questi anni dai predoni di mestiere, oggi direttamente o indirettamente ancora in campo in ossequio alla teoria del viandante. Benevento è bellissima per la sua storia e il suo popolo: l'impegno del centro destra - conclude -, che ho l'onore di rappresentare, è garantirle un futuro ridando fiducia speranza a tutti coloro che non si sono mai arresi".