Lonardo a Pagliuca: «Interinali? Attuali vertici Asia li hanno usati più di me» L'ex presidente: «Quei lavoratori usati per un numero di ore ben superiore alla mia gestione»

Su Asia arriva la replica di Lucio Lonardo a Pagliuca: «Ho letto con l’attenzione che meritano le dichiarazioni di Cosimo Pagliuca della UIL trasporti sull’eccessiva spesa di personale interinale nel 2017, cosa che avrebbe gravato eccessivamente sul bilancio dell’Asia ed ancora una volta, come nel mio precedente scritto, sono costretto a fare l’insegnante di sostegno a chi, folgorato sulla strada di Damasco come novello S. Paolo, o forse dovrei dire S., Clemente, fa della disinformazione i suo credo, il che tra l’altro è gravissimo per chi dice di fare Sindacato. Premesso che il numero degli interinali veniva concordato e autorizzato dal Socio Unico, il Sindaco Mastella, detto numero era la risultanza dell’obiettivo di avere la Città pulita, vuoi per emergenze, vuoi per manifestazioni, vuoi, soprattutto, per il decoro dei Cittadini che, pagando una delle tassazioni più alte d’ Italia avevano il diritto di godersi una città pulita.

Detto questo devo chiarire che sono stato in carica per 6 mesi nel 2017 con ore lavorate dagli interinali per un totale 35.793, di cui solo 15213 di mia stretta pertinenza dal gennaio a marzo, 20.580, aprile maggio giugno, del Controllo analogo esseno il sottoscritto in ordinaria amministrazione, la gestione Quattrociocchi, luglio agosto settembre, ha prodotto 31.877 ore lavorate dagli interinali, quasi la cifra prodotta in soli tre mesi dei 6 mesi precedenti. Nella gestione Madaro, ottobre novembre dicembre, le ore lavorate sono state 15.570 : in soldoni, per far capire a Pagliuca, le ore interinali di mia gestione sono state 15213, quelle quelle di Serluca, Quattrociocce Madaro, 68.027, ne consegue che la mia media mensile era di 5.071 ore, quella degli altri 7.585. E allora di che parliamo, che forse la media più alta è di Quattrociocche a 10,625 al mese? Non sono fiero di questi conti della lavandaia se no dovrei parlare di quanto si sia incrementato i costi del personale per maggiori livelli professionali grazie anche alla mediazione della UIL trasporti o di cosa era successo all’AMTS quando esso Pagliuca era dipendente e mi riferisco anche ad una certa idoneità che lui ben ricorderà, ma questi ping pong non mi attizzano, sono sceso in campo con i miei scritti solo per difendermi dallo spaccio di notizie false, tendenziose, fuorvianti e probabilmente elettorali. Questa Città che versa in condizioni economiche, sociali ambientali scadenti con il mamozio ancora a Piazza Duomo, il parcheggio a Piazza S. Maria, un Mailes “questo sconosciuto”, con gli alberi puntellati sul viale storico principale della Città, Una Città ancora senza un depuratore ma con il tetracloroetilene, con le contrade sempre più lontane dalla Città, con un degrado urbano alla Spina Verde mostruoso, con discariche abusive negli ecopoint etc,etc, questa Città forse merita ben altre iniziative e considerazioni : vuoi vedere che il problema sono gli interinali di oltre quattro anni fa quando la Città per lo meno era pulita? A occhio penso che forse il comparto più idoneo a Pagliuca sia non quello dei trasporti ma quello sanitario».