Adriana Marro (Città Aperta): "Mastella, l’Asia e i lavoratori dimenticati" L'ex dipendente Russo per sei anni in attesa di una stabilizzazione che non è arrivata più

In merito alla querelle nata sull'Asia tra l'amministrazione guidata da Clemente Mastella e l'ex presidente Lucio Lonardo, interviene la candidata al Consiglio Comunale di Benevento per la lista ‘Città Aperta’ Adriana Marro, ex dipendente Russo che per anni ha prestato servizio presso la municipalizzata come Lsu con la speranza della stabilizzazione che, però, non è mai arrivata. “Solo in campagna elettorale il sindaco Clemente Mastella si è ricordato dell’Asia e dei suoi lavoratori – esordisce Marro -. Peccato abbia dimenticato i 53 dipendenti ‘ex Russo’ per i quali da tempo ormai è sfumata la stabilizzazione. Per sei lunghi anni, - prosegue Adriana Marro – abbiamo lavorato a costo zero per l’azienda. In altre città, i lavoratori che si trovavano nelle nostre stesse condizioni, gli ex Lsu, sono stati assunti, qui non è accaduto. Dinanzi all’esigenza di assumere nuovo personale, infatti, il Comune ha preferito la via del concorso pubblico rinunciando a 53 persone già formate e che tanto avevano dato all’azienda, anche in situazioni emergenziali come la terribile alluvione o le abbondanti nevicate. In cambio – aggiunge la candidata della coalizione che vede Perifano candidato sindaco – abbiamo ricevuto solo ringraziamenti e promesse. Quando si è trattato di passare alle decisioni, però, siamo stati messi alla porta. Persino la discussione in Consiglio Comunale sulla nostra vicenda, pure annunciata, ci è stata negata”.