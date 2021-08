Mastella: "Trasporto pubblico, compiuto un vero e proprio miracolo..." Il sindaco dopo i traguardi Asia interviene anche sull'ex Amts

"Registro che i risultati raggiunti dalla mia amministrazione animano il dibattito altrimenti privo di sostanza di questa campagna elettorale. Così dopo aver ricordato solo alcuni dei traguardi raggiunti dall’Asia nella raccolta differenziata, mi fa piacere sottolineare alcuni dati anche sul Trasporto Pubblico Locale per il quale è stata portata avanti in questi anni un’azione di risanamento puntuale ed efficace". Il sindaco di Benevento Clemente Mastella interviene nuovamente sulla querelle innescata dopo le sue dichiarazioni sull'azienda dei rifiuti e rincara la dose parlando ora dei trasporti: "Un’azione che ha determinato - scrive Mastella-: Il mantenimento del servizio pubblico locale che è bene ricordarlo, a causa delle gestioni precedenti, era sul punto di cessare, lasciando materialmente ‘a piedi’ i cittadini; La salvaguardia di tutti i posti di lavoro e dei livelli salariali: nessun lavoratore è stato licenziato oppure è stato riassunto partendo da zero, tutti hanno potuto preservare le garanzie maturate negli anni alle dipendenze della vecchia AMTS.

E’ stato rinnovato il parco macchine, inserendo a partire dal 2016 bus di nuova generazione ed a basso inquinamento. Siamo stati il primo Comune d’Italia ad avere sin da subito i servizi aggiuntivi Covid per il Trasporto Pubblico Locale. Abbiamo chiesto un aggiornamento dei chilometri finanziati per la città di Benevento. Abbiamo per la precisione chiesto 3 milioni di chilometri a fronte dei pochissimi finanziati in passato, per via di mancati aggiornamenti o allineamenti non adeguati all’effettivo sviluppo della città e alle esigenze della popolazione. L’ex Amts - conclude il sindaco - era la Cenerentola d’Italia tra le aziende di Trasporto Pubblico Locale, ora invece è considerata un’azienda pilota. E’ come se il fallimento non ci fosse mai stato, è stato compiuto un vero e proprio miracolo amministrativo".