Comunali Benevento. Cinque Stelle: l'appoggio a Perifano è a rischio Problemi a Roma: vertici restii a dare l'ok ad appoggiare Alternativa per Benevento

La permanenza del Movimento Cinque Stelle nella coalizione “Alternativa per Benevento” è a rischio? L'ipotesi era già stata lanciata proprio dalle colonne de “Il Roma – Ottopagine” nell'edizione di lunedì, e allo stato le voci si fanno sempre più insistenti. Voci rimangono, certo, ma molto molto insistenti.

L'inghippo? Uno su tutti: quei trascorsi nella massoneria di Perifano sono tornati in auge dopo che Conte ha assunto ufficialmente la guida del Movimento. Il cerchio magico attorno all'ex premier pare non voglia saperne, tra l'imbarazzo di chi sul territorio aveva già dato l'ok e annunciato il sostegno ad Apb. (C'è, a dir la verità, pure un problema di candidature: le hanno praticamente tutti le difficoltà a comporre liste di 32 nomi e perciò molti si fondono...ma il Movimento di certo non può fondersi ).

Sembrerebbe che per uscire dagli imbarazzi la proposta dei vertici pentastellati al territorio sia stata quella di una lista autonoma, tutta del Movimento. Ma c'è un problema: non tutti i candidati finora assoldati sono disposti a presentarsi se al di fuori della coalizione. Il rischio di non presentare la lista è da scongiurare: in una provincia che ha espresso quattro parlamentari sarebbe una figuraccia immane.