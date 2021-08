Di Maria: sopralluogo a San Nicola per viabilità provinciale Incontro per risolvere alcune criticità

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha effettuato un sopralluogo lungo le strade provinciali di San Nicola Manfredi (BN), unitamente al Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano. Il Presidente è stato ricevuto presso il Municipio dal Sindaco Fernando Errico, dal Vice Sindaco Angelo Capobianco, dagli assessori Giovanna Coviello e Nico Ciampa, e dal Consigliere comunale Pietro Iuliano: qui, illustrate a Di Maria alcune criticità che si riscontrano sulle strade provinciali, sono stati discussi con il Dirigente Giordano i possibili interventi a farsi per garantire maggiore sicurezza. Infine, Presidente, Dirigente ed Amministratori locali si sono portati sulla provinciale Monterocchetta - Toppa Serra Bagnara – confini provinciali per effettuare rilievi sul manto d’asfalto e verificare i lavori di sfalcio in corso per liberare il ciglio stradale. Di Maria ha rassicurato il Sindaco e gli amministratori circa il sollecito esame da parte del Settore Tecnico delle condizioni di compatibilità anche economica per risolvere almeno i principali problemi segnalati. Il Sindaco Errico, a nome dell’Amministrazione, ha ringraziato il Presidente Di Maria per il sopralluogo ed ha auspicato interventi rapidi da parte dell’Ente Provincia.