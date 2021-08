Barone: «Impianto Energreen in zona Asi non si farà: è definitivo» «Archiviata proposta da Regione: risposta a tanti 'scienziati' che sproloquiavano"

L'impianto a biogas nell'area industriale di Ponte Valentino non si farà. Lo ha annunciato il presidente della zona Asi Luigi Barone con un post sui social: «Abbiamo appena ricevuto dalla Regione Campania, staff tecnico amministrativo valutazioni ambientali, l'archiviazione della proposta di un "impianto di produzione biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e successiva fase di recupero energetico" da realizzarsi a Ponte Valentino. Dunque oggi si mette la parole FINE ad un argomento che per mesi ha visto tanti 'scienziati' sproloquiare addebitando addirittura all'Asi chissà quale responsabilità. Oggi invece viene ristabilita la verità e la correttezza del nostro operato che grazie ad una procedura impeccabile nei tempi e nei termini e alla relazione dell'Università del Sannio ha portato a questa archiviazione. In quei momenti ricordo addirittura che qualcuno mise in discussione la correttezza dell'Unisannio, incaricata dall'Asi per verificare la compatibilità dell'impianto proposto con le aziende della filiera agroalimentare già insediate, che ringrazio per la propria attività, correttezza e professionalità. Voglio ringraziare ufficialmente tutti i colleghi consiglieri dell'Asi e l'intera struttura del Consorzio per aver condiviso un percorso che in alcuni momenti sembrava impervio ma che oggi ci porta ad ottenere un importante risultato. Quando si procede in sintonia, e sull'argomento abbiamo condiviso con il sindaco Mastella, il presidente Di Maria e il presidente Campese il percorso, i risultati si raggiungono».