Perifano: «Cinque Stelle? Io vado avanti come un treno» «Saranno con me? Anche in caso contrario combatteremo stessa battaglia»

Sul caso Cinque Stelle interviene il candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano; «Dire la verità è non solo un atto rivoluzionario, come scriveva Gramsci, ma anche il modo migliore per fare chiarezza.

Lo scorso mese di maggio mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi, essendo stato da più parti individuato come figura adatta a coagulare uno schieramento popolare e progressista, civico e politico, in grado di battere Mastella.

Ho molto riflettuto prima di accettare la proposta.

Da tanti anni non svolgevo politica attiva, essendo assorbito a tempo pieno dalla professione, e non era semplice ritornare in campo.

Ma l'ho fatto perché ho visto Benevento, la mia Città, avvitarsi in una condizione di crescente declino, abbandonata a se stessa e disamministrata.

Quando ho accettato, ho subito fatto presente che, pur avendo già in precedenza interrotto ogni rapporto, i miei trascorsi in massoneria sarebbero stati utilizzati contro di me e per tentare di indebolire la coalizione.

L'ho detto nella massima chiarezza e trasparenza, non avendo nulla da nascondere o di cui dovermi preoccupare.

Ho sempre stretto le mani di persone degnissime e pulitissime, io.

Il GOI - d'altronde- è un'associazione fedele alla costituzione, con finalità eminentemente culturali: la sua sede storica è aperta a centinaia di visitatori nelle giornate organizzate dal Fondo Ambiente Italiano; i nomi ed i prestigiosi curricula dei suoi massimi esponenti sono pubblicati sul sito web.

Anche secondo i miei interlocutori politici, la vicenda era nota e non ostativa al raggiungimento dell'obiettivo: ridare a Benevento un sindaco capace di amministrare bene la nostra città.

Così ho rotto gli indugi e mi sono subito messo al lavoro per allargare il consenso, parlare alla città e costruire una coalizione competitiva. Sono stato travolto dall'entusiasmo di migliaia di beneventani che hanno risposto al mio appello con un confortante: finalmente!

Partiti nazionali e liste civiche hanno aderito al progetto.

Gli stessi 5stelle, che in un primo momento avevano lasciato in sospeso la propria posizione, il 17 luglio hanno ufficializzato l’adesione con una nota, e subito dopo ho volentieri incontrato la loro delegazione (parlamentari e consigliere comunali) con la quale vi è stato uno stimolante confronto su temi programmatici.

Oggi leggo di dubbi e incertezze del M5S, che sinceramente non so se legate, secondo quanto reso noto dalla stampa nazionale, alla decisione di schierare non dappertutto il simbolo, o piuttosto, come da indiscrezioni della stampa locale, al riemergere di questioni che ritenevo, a ragion veduta, abbondantemente chiarite e superate.

Che devo dire? Vado avanti come un treno, ho sottoscritto un patto con i beneventani, tutti i beneventani, di qualsiasi orientamento politico, per liberare la città dalla cappa di potere che la opprime e che in queste settimane, fiutato il pericolo, ha preso a stringere ulteriormente la sua morsa.

Questo impegno, evidentemente, non dipende da una sigla a sostegno del progetto o da una lista presente in coalizione. Sono certo che centinaia di elettori dei cinquestelle la pensano come me. E sento fortissimo il loro affetto.

Per questo non ci fermiamo, non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo.

Agli amici dirigenti del Movimento dico: se sarete con noi sarò felicissimo; se non lo sarete combatteremo in ogni caso insieme la stessa battaglia, quella di restituire a Benevento un orizzonte futuro degno della sua storia, e lasciarci alle spalle questi anni di immobilismo e fumo propagandistico”.