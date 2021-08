Comunali Benevento: con tutta probabilità i Cinque Stelle non ci saranno Fumata nera dopo il vertice con la Taverna

Come a Caserta, a Benevento il Movimento Cinque Stelle non parteciperà alle elezioni amministrative. Come più volte raccontato proprio da questa testata la nuova guida Conte ha dapprima frenato sull'appoggio a Perifano e all'Alternativa per Benevento, poi valutato che la miglior soluzione, dove di “migliore” chiaramente, c'è ben poco.

Discorso affrontato dai parlamentari all'indomani dei colloqui con Paola Taverna, individuata come responsabile per i rapporti con il territorio.

Ancora non c'è ufficialità, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare con un comunicato proprio di Conte: nessun accenno naturalmente all'affaire massoneria, ma solo un richiamo alla riorganizzazione in atto nel Movimento.

Un comunicato che dovrebbe essere l'exit strategy richiesta dai parlamentari per uscire dal pantano in cui, va detto, non si era finiti per loro volontà.

La vicenda chiaramente attende ancora sviluppi e avrà ricadute: maggiori dettagli, infatti, saranno sull'edizione de Il Roma in edicola domani.