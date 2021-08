Denuncia Pd: «Se ti candidi ti premio: che vergogna» La segreteria dem: «Offerte di "futuri riconoscimenti" solo per candidarsi in una lista»

Il Pd denuncia le "candidature a premio", pratica che sarebbe stata "scoperta" dai dem e raccontata in una nota: «Una candidatura ‘senza spese’ e con ‘possibilità di futuri riconoscimenti’. Sembra una televendita e invece è la richiesta formulata via mail a un cittadino beneventano da uno dei soggetti promotori di una lista che sosterrà Clemente Mastella alle prossime elezioni comunali. Superfluo ogni commento, siamo ben oltre i confini dell’eticamente corretto. Anzi, a dirla

tutta, probabilmente siamo già su un terreno diverso dalla politica ma lasciamo a chi di dovere il compito di valutare la liceità della missiva.

Già solo il tentativo, però, va censurato e pubblicamente denunciato. Comprendiamo le difficoltà di chi, dovendo ‘reinventarsi’ mastelliano, fa fatica a racimolare

sostenitori ma parlare di “possibili” utilità in cambio della sola presenza in lista è comportamento che neanche la disperazione può giustificare.

Il fatto poi che a calpestare i principi di correttezza e trasparenza siano gli stessi che nei mesi scorsi provavano a presentarsi all’opinione pubblica come i custodi del giusto e del buono non sorprende: la storia è piena di puri epurati. Da parte nostra, nell’interesse della comunità beneventana, invitiamo le istituzioni tutte, a

partire dalla Prefettura, a vigilare su atteggiamenti che mettono a rischio – già oggi - il corretto e sereno svolgimento della campagna elettorale.

Restiamo ovviamente a disposizione delle autorità competenti per ogni chiarimento. Di seguito il testo completo della missiva (si allega anche screenshot)

“Carissima, sto cercando qualcuno che possa aiutarmi a completare la listan appoggio alla coalizione di Mastella. Mi farebbe

piacere, per la stima che nutro nei tuoi confronti, avere la tua presenza con noi, anche solo per un significativo contributo. Ovviamente senza spese e con possibilità di futuri riconoscimenti.

Se può interessarti puoi chiamarmi al XXXXXXXXXX».