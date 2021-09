Mastella: scorretto intervento dell'Osl in campagna elettorale, li denuncio Il sindaco sulla relazione dell'organismo straordinario di liquidazione al Ministero dell'interno

“L'Organo Straordinario di Liquidazione si è comportato in modo molto scorretto e poco istituzionale, dovrà dar conto al Ministero degli interni per quel che ha fatto e non solo. Intendo sporgere denuncia perché, al di là delle ragioni, non avrebbe dovuto intervenire in questo momento”.

Il sindaco uscente Clemente Mastella risponde così alla relazione inviata al Ministero dell’Interno dall’Organo Straordinario di Liquidazione, che mette sotto accusa l’operato della sua amministrazione e si è trasformata nel tema caldo al centro degli interventi degli altri candidati sindaci.

“Al di là delle argomentazioni è un modo di fare scorretto” rincara la dose Mastella. A dettagliare la posizione di palazzo Mosti in una nota l'assessore al bilancio e patrimonio Maria Carmela Serluca (leggi qui).

E il sindaco uscente prosegue: “Il Covid ha rallentato i contatti ma siamo sempre stati disponibili, anche sul piano umano quando ci è stato richiesto un intervento personale per una vicenda di salute. C'è insensibilità e me ne dispiace ma non arretro un millimetro. Benevento è in una condizione drammatica come si può riscontrare anche dalle loro relazioni. E' un modo di fare non serie. La struttura, con cui hanno parlato, ha sempre dato massima disponibilità. Sono loro ad aver allungato i tempi, avranno avuto le loro ragioni. Per loro il Comune di Benevento paga... in ogni caso non è giusto che l'intervento sia arrivato in campagna elettorale. Potevano farlo prima o dopo ma non adesso. Hanno scelto un momento in cui loro interesse è stato strumentalizzato in modo abbastanza banale da parte degli altri. Noi abbiamo fatto tutto secondo regola, come mi ha confermato anche la Corte dei Conti”.