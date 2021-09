Valentino: estraneo ai fatti. Pd commissariato Conferenza della segreteria Pd sulla vicenda che ha coinvolto il dirigente del partito

“La segreteria nazionale provvederà alla nomina di un commissario che sostituisca fino al congresso le funzioni del segretario provinciale, mentre rimarranno in vigore gli altri organi assembleari”.

Così Giovanni Cacciano, vice segretario provinciale del Pd di Benevento in merito alla vicenda che ha coinvolto Carmine Valentino.

Nella comunicazione al partito l'ormai ex segretario ha scritto: “A seguito dei fatti accaduti in data odierna che hanno portato all’applicazione di una misura cautelare nei miei confronti, sebbene avrò modo di dimostrare nelle sedi competenti la mia estraneità (anche se trattasi di fatti remoti di circa 4 anni fa), mi sospendo con immediatezza dal Pd e rassegno le dimissioni dalla carica di segretario provinciale del partito”.

Il partito democratico ha convocato sul tema una conferenza con la presenza del gruppo dirigente. Con Cacciano, Antonella Pepe, Giovanni De Lorenzo, Giovanni Zarro, Mino Mortaruolo e Umberto Del Basso De Caro.

“Si tratta – ha esordito Giovanni Zarro – di un provvedimento che arriva a dieci giorni dal voto per fatti che risalgono a quattro anni fa. Quanto meno una giustizia “delegata”, una tempistica che non può che sollevare qualche dubbio, ma è chiaro che la giustizia deve fare il suo corso”.

“Lasciamo le valutazioni sulla tempistica dell'accaduto all'opinione pubblica, esprimiamo la nostra umana vicinanza a Carmine Valentino – ha aggiunto Antonella Pepe, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd – ma vogliamo ribadire che si tratta di fatti relativi alla sua funzione da sindaco di Sant'Agata dei Goti e non a quella di segretario provinciale Pd.

Proseguiamo per la nostra strada e all'indomani delle amministrative ci sarà il congresso. Siamo sereni e tutti gli appuntamenti della campagna elettorale sono confermati. Continueremo a lavorare per una nuova idea di città: viva, inclusiva, smart e accogliente. Accoglieremo il nuovo commissario e saremo felici di dimostrargli quanto è bello e vivo il partito democratico della Provincia di Benevento e magari fargli festeggiare con noi la vittoria delle amministrative a sostegno di Luigi Diego Perifano”.