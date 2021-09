Enrico Borghi nominato da Letta commissario provinciale del Pd sannita La decisione del segretario nazionale dopo la misura cautelare che ha colpito Carmine Valentino

Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico ha nominato Enrico Borghi, deputato, responsabile Politiche per la Sicurezza della segreteria nazionale Pd e membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), commissario del Partito Democratico della provincia di Benevento dopo le dimissioni da segretario provinciale e la sospensione dal partito di Carmine Valentino, ex sindaco di Sant'Agata de' Goti, destinatario di un provvedimento cautelare per le ipotesi di reato di tentata concussione, turbativa d'asta, rivelazione di notizie coperte da segreto, falso. L'annuncio del commissariamento era stato dato questa mattina proprio durante una conferenza stampa indetta dal Pd proprio in merito ai fatti accaduti.