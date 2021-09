Perifano su Bonavitacola in città: Avrei preferito più neutralità dalla Regione Il candidato sindaco Alternativa per Benevento ha accolto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando

“Sono un po' sorpreso per la scelta di Bonavitacola di partecipare in prima persona alla campagna elettorale di Mastella”. Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco con la coalizione Alternativa per Benevento commenta la partecipazione del numero due della Regione Campania all'appuntamento elettorale a sostegno del sindaco uscente Clemente Mastella. L'avvocato Perifano commenta l'arrivo in città del vicepresidente Bonavitacola mentre a Ponte Valentino accoglie il ministro del Lavoro, Andrea Orlando con io vertici del Pd provinciale con in testa l'onorevole Umberto Del Basso De Caro, il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo e la coordinatrice della Segreteria provinciale del Partito Democratico, Antonella Pepe.

Più neutralità, dunque, auspicata da Perifano: “Le forze che nel settembre del 2020 hanno propiziato la rielezione del presidente De Luca sono distribuite in tre coalizioni. Con il candidato sindaco Moretti ci sono i Verdi e Per, con la mia coalizione, il Centro Democratico e il Partito Democratico, con Mastella c'è Italia Viva e Noi Campani. Tutte le forze che hanno aiutato De Luca sono quindi – ha rimarcato Perifano - ora ridistribuite nei tre schieramenti e sarebbe stato più corretto ed elegante mantenere una condotta equilibrata, di neutralità da parte di un esponente della giunta guidata dal presidente De Luca. Alla fine decideranno i beneventani ed è la cosa più importante e che mi rincuora: la svolta è vicina” ha chiosato Perifano.

Fin qui la stoccata per l'arrivo a Benevento di Fulvio Bonavitacola che ha preso parte all'incontro con gli elettori del primo cittadino uscente.

Il candidato sindaco Perifano, invece, nel pomeriggio ha incassato parole di apprezzamento e fiducia da parte dell'esponente del Partito Democratico e Ministro del Governo Draghi, Andrea Orlando. Incontro presso il pastificio Rummo, una delle eccellenze sannite in Italia e non solo.

“Sono qui per supportare e dare la mia fiducia a Luigi Diego che rappresenta un'ottima candidatura. Aiutateci in questa campagna elettorale” ha rimarcato il ministro del Lavoro.

“Con Andrea abbiamo un vecchio rapporto di amicizia e sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo bisogno di input e discutere per risollevare la situazione occupazionale. Insieme troveremo la strada per uscire dalla crisi” è stato invece il commento del candidato sindaco Luigi Diego Perifano. In serata il ministro e il candidato sindaco hanno poi incontrato gli elettori presso i giardini della Rocca dei Rettori.