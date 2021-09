Morti bianche. In arrivo misure urgenti: banca dati e sanzioni immediate Benevento. Annuncio del ministro Lavoro, Orlando che parla anche di sgravi assunzioni e formazione

“Si definisca la domanda formativa sulla base delle condizioni delle imprese. Le risorse ci sono. Sono tante e possono aiutare sia gli imprenditori sia i lavoratori per i salari e i percorsi di avviamento al lavoro ma il ruolo importante lo devono svolgere le parti sociali”.

Così il ministro del Lavoro oggi a Benevento dove ha incontrato alcuni imprenditori sanniti presso il Pastificio Rummo e il candidato sindaco Luigi Diego Perifano. Accolto dal patron Cosimo Rummo, il ministro si è soffermato a parlare delle ultime novità in termini di occupazione, sicurezza sui luoghi di lavoro e anche sulla nuova sinergia prospettata con i sindacati. “Siate esigenti nei confronti delle istituzioni a tutti i livelli. Ci sono stati momenti difficili, senza risorse. Ma adesso invece i fondi ci sono e sono tanti. C'è bisogno anche di creatività da parte delle parti sociali” ha rimarcato l'esponente del Governo Draghi che si è anche trattenuto con gli esponenti di Cgil Cisl e Uil presenti nello stabilimento di Ponte Valentino.

Il ministro Orlando ha poi toccato una serie di argomenti di estrema attualità a partire dalla ripartenza di occupazione, nuove assunzioni e lavoro in generale: “In questa città come nell'Italia intera c'è da impiegare al meglio i fondi del Pnrr, c'è da costruire un buon rapporto con il governo nazionale, c'è da lavorare sulle politiche industriali e attive affinchè ci possa essere una forza lavoro adeguata alla richiesta e aiutare le aziende in crisi con strumenti adeguati”.

Sulla richiesta degli imprenditori sugli aiuti per le assunzioni, Orlando ha rimarcato: “Gli sgravi ci sono e da qualche settimana sono stati approvati anche dall'Unione Europea. Ci sono gli incentivi per assumere giovani, per il mezzogiorno e le donne. Vanno aiutati gli imprenditori a formare la manodopera e le imprese vanno eventualmente sostenute con misure fiscali che complessivamente vanno ad incidere sul costo del lavoro”.

Sicurezza sui luoghi di lavoro al centro dell'agenda del ministro Orlando. Questa mattina altre due vittime a Milano. “Il piano sarà pronto nelle prossime settimane ma intanto assumeremo delle misure immediate che anticiperanno il piano stesso. Una banca dati per raccogliere i dati sulle violazioni, stiamo lavorando per definire sanzioni tempestive per chi vìola le norme e stiamo lavorando per una piena responsabilizzazione delle Regioni che sono titolari dei controlli delle Asl e potenziamo l'Ispettorato nazionale del Lavoro. Da ieri, dopo l'incontro con il presidente Draghi e sindacati ho la speranza che si possa fare tanto di più anche nel sistema dei controlli”. Fondamentale, però, resta la “formazione dei lavoratori”.