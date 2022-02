Varricchio (Pd): "Non possiamo restare indifferenti a quanto accade in Ucraina" Il coordinatore di circolo di San Leucio: "Nessuna ambiguità: condanna ferma agli attacchi"

"Non possiamo restare indifferenti a quanto succede in Ucraina!” è l'appello di Giovanni Varricchio, coordinatore del circolo di San Leucio del Sannio del Partito Democratico. “E' incredibile pensare che ci si sveglia una mattina ed è cambiata la storia! La guerra tra Ucraina e Russia è iniziata, esattamente alle porte dell'Europa.Ognuno degli attori in campo avrà i suoi perché ma non c’è mai un perché giusto per iniziare una guerra. La follia della guerra è tornata con tutta la sua drammaticità e i grandi pericoli per tutti. È proprio il caso di dire che la storia insegna ma non ha scolari. La reazione dell'Europa, in questa fase, non può che essere solo quella della fermezza. Non ci sono giustificazioni ad un attacco che colpisce soprattutto chi è più indifeso. La comunità internazionale si ritrovi unita nella condanna e faccia il possibile per fermare la guerra. Anche in Italia, non dobbiamo avere alcuna ambiguità: la pace si costruisce con la giustizia!”