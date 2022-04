Piazza Risorgimento. De Pierro: "Progetto si farà grazie a Mastella" "Finanziamento blindato, dall'opposizione strumentalizzazione infantile"

Quella operata dalla minoranza, con la nota stampa odierna, sul progetto di piazza Risorgimento è solo una infantile strumentalizzazione”, così in una nota il vicesindaco Francesco De Pierro.

“Il sindaco Mastella grazie ad una costante, proficua e autorevole interlocuzione con la Presidenza del Consiglio ha blindato il finanziamento e concordato le modalità più adatte per attuare un intervento che cambierà in meglio il volto di un'area che sarà completamente riqualificata”. “Il progetto si farà e sarà integralmente pubblico. Le risorse sono state salvaguardate. Molta parte del progetto tecnico sarà confermato. Queste sono le verità che mostrano anche come certe malevole allusioni erano solo un esercizio di cattiveria e malafede.

Che su un'opera pubblica esistano contatti continui tra i vertici delle istituzioni è assolutamente normale. L'apporto dell'opposizione in questa vicenda invece è stato semplicemente pari a zero. Ad eccezione di critiche pretestuose e pregiudizi, anche in questo caso non pervenuti”, conclude il vicesindaco.