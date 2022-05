Elezioni Amministrative San Martino Sannita: corsa a tre Martignetti, Lucariello e Molinaro proveranno a raccogliere l'eredità di Ciampi

Addiritture tre le liste in campo a San Martino Sannita per raccogliere l'eredità di Angelo Ciampi.

Con Angela Martignetti (Continuità e Futuro): Carmine Bosco, Lucia Frasciello, Lucia Giacco, Gerardo Liguori, Giancarlo Nuzzolo, Stefania Pellino, Francesco Salerno, Nicola Santoro, Antonio Santucci, Raffaele Spagnuolo.

Con Giovanni Lucariello (Insieme Cambiamo San Martino): Nicola De Ieso, Gaetano De Capua, Angelo Verga, Cristian Ionni, Orazio Nardone, Antonietta Bocchino, Anna Pellino, Cinzia Longo, Giuseppe Colella, Lucia Esposti.

Con Anna Molinaro (Noi): Mariantonietta Miracolo, Alba Colonna, Antonio Palermo, Alessandra Fuccillo, Nicola Lombardo, Arianna Fois, Rita Paola Moriano, Antonio Loffredo, Umberto Bianchini, Tiziana Cestineto