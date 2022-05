Ex albergo Taburno, Maglione: "Comunità Montana, impegno per superare criticità" Questa mattina il sopralluogo

"Stamattina, come preannunciato, ho effettuato un nuovo sopralluogo presso l’ex albergo del Parco del Taburno-Camposauro, insieme al presidente della Comunità montana Gennaro Caporaso e alla struttura tecnica, per visionare lo stato della struttura. Ho constatato e apprezzato la disponibilità del presidente, che come me, condivide l’urgenza di restituire l’edificio alla cittadinanza, nella sua piena funzionalità". A comunicarlo in una nota il deputato del Movimento cinque stelle, Pasquale Maglione che al termine del confronto in merito alla struttura precisa: "A questo scopo, Caporaso ha confermato l’impegno della Comunità teso a velocizzare il procedimento, attraverso uno specifico cronoprogramma, con tutti gli adempimenti tecnici e burocratici da completare. Allo stesso tempo, si sta lavorando alla ricerca di ulteriori fondi per completare la ristrutturazione dell’albergo".

Di qui l’auspicio che "il tutto possa completarsi nel più breve tempo possibile, per fare dell’edificio uno strumento chiave del rilancio turistico della Valle Caudina".