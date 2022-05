"I conti del Comune quadrano solo per acrobazie contabili" L'opposizione accusa: consuntivo 2021 si chiude con una perdita di oltre 6 milioni di euro

“Il consuntivo del 2021 si chiude con una perdita di oltre 6 milioni di euro. È questo il risanamento delle finanze comunali tanto sbandierato da Mastella & C.?".

Così i consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio.

"Avevamo da tempo denunciato che qualcosa non funzionava, che i conti del Comune venivano fatti quadrare grazie ad acrobazie contabili; che i bilanci comunali del 2017 e 2018 non potevano chiudere con un avanzo di 6.724.596,07 e 16.921.509,98 euro; che non era possibile che il fondo cassa ,da scritture contabili, risultasse perfettamente identico, addirittura al centesimo (€ 12.144.618,79),da un anno all’altro.

D’altra parte gli stessi Revisori dei conti, in alcune relazioni, hanno evidenziato debiti non pagati che non sono stati contabilizzati, segnalando, nelle verifiche trimestrali di cassa: “la totale carenza di note, relazioni, Pareri dell’Ufficio legale in relazione alle effettive obbligazioni dell’Ente, alle quantità economico-finanziarie appostate negli atti di bilancio e alle coperture finanziarie indispensabili per garantire la corretta esecuzione dei pagamenti ai sensi di legge”.

Inoltre, ritenendo possibile che ciò che si è speso negli anni precedenti (2017) sia stato spostato in esercizi successivi, riteniamo opportuno, come peraltro disposto dalla Corte dei conti per un altro comune capoluogo: “provvedere ad un nuovo e corretto ricalcolo dei risultati di amministrazione per gli anni precedenti”. Solo con risultati di amministrazione ricalcolati ed una corretta imputazione contabile si potrà accertare la realtà dei conti comunali. Il preoccupante passivo che oggi viene fuori, conferma , allora, che non c’è mai stata una gestione saggia, oculata e… precisa del bilancio comunale.

Ovviamente, oltre a quanto già rappresentato direttamente agli Organi sovraordinati, continueremo a leggere nelle pieghe dei documenti per capire come e con quali finalità sono stati spesi tanti soldi. E in ogni caso, se non lo farà nella commissione consiliare bilancio che, detto per inciso, non si riunisce da moltissimo tempo, di certo l’assessora Serluca dovrà rendere chiarimenti al Consiglio Comunale.

Nel frattempo non possiamo che prendere atto della sconcertante incapacità di un’amministrazione che ha fortemente voluto la dichiarazione del dissesto e che ora, a distanza di anni, non solo sta lasciando a bocca asciutta tutti i creditori ma addirittura sta riempendo di nuovi debiti i beneventani”.