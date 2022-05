Mastella all'opposizione: "Dracula non può tenere seminari all'Avis" Il sindaco e l'assessore Serluca: conti al sicuro non come durante amministrazione Pd

"Il parere dei Revisori dei Conti al Consuntivo 2021 è favorevole. E' già solo questo incontrovertibile dato di fatto è sufficiente per sgombrare il campo da malevole allusioni e tentativi maldestri di politicizzare la contabilità comunale". Così in una nota il sindaco Mastella e l'assessora al Bilancio Mariacarmela Serluca. "La necessità di accantonare somme per coprire il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i cambiamenti normativi che hanno obbligato i Comuni, dal 2019, alla delicata transizione dal regime semplificato al regime ordinario hanno generato un mero disavanzo tecnico. Che si tratti di un fisiologico passaggio contabile lo chiarisce la stessa previsione normativa che concede al Comune quindici anni per rientrare. I Revisori, con i quali sussiste un rapporto di proficua collaborazione, hanno semplicemente agevolato una rimodulazione contabile, approvata ieri dall'Esecutivo. Ciò ha addirittura permesso di ridurre ancora, da 9 a 6 milioni, la somma accantonata per rientrare dal gap indotto.

E' deludente che l'opposizione si aggrappi ad un normale passaggio di tecnica contabile per paventare chissà quale cataclisma finanziario: piuttosto informiamo fin da ora che il risultato d'amministrazione relativo al 2021 fa segnare un attivo di 28 milioni di euro. I conti comunali sono al sicuro e non c'è nessuno spreco su cui vigilare", continuano Mastella e Serluca.

"Nella ingloriosa disciplina di 'coprire di debiti i beneventani' invece il Pd beneventano e i suoi accoliti sono nettamente i migliori specialisti: le condizioni in cui avevano ridotto le casse comunali e quelle in cui le abbiamo trovate nel 2016 erano semplicemente terrificanti. Per fortuna brutti ricordi, ma nemmeno si può tollerare che Dracula si proponga per seminari all'Avis", conclude la nota.