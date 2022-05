Pd: "Comune ha accolto nostre sollecitazioni su Pnrr e tecnologia: bene" La segreteria cittadina: "Primo passo verso la svolta digitale"

Soddisfatta la segreteria cittadina del Partito Democratico per i progetti del Comune in merito all'innovazione digitale: “Apprendiamo dall’Albo Pretorio che la giunta comunale ha approvato la delibera con cui procederà alla presentazione dell’istanza di ammissione a finanziamenti relativi ad alcuni bandi emanati dal Ministero dell’innovazione tecnologica e per la Transizione Digitale nell’ambito del Pnrr. Due, in particolare, le misure per le quali il Comune presenterà dei progetti: una riguarda l’abilitazione al Cloud per le PA Locali e l’altra servizi e cittadinanza digitale. Si tratta di un primo passo significativo verso quella svolta digitale da noi sempre auspicata. Proprio qualche giorno fa, si ricorderà, a sollecitare un impegno in tale direzione dell’amministrazione comunale era stata la capogruppo del Partito Democratico Floriana Fioretti che nell’evidenziare le opportunità legate al Pnrr elencava le occasioni di finanziamento messe in campo, per l’appunto, dal dicastero guidato da Vittorio Colao. Come sottolineato dalla Fioretti, l’occasione che il Pnrr offre ai Comuni per modernizzare e digitalizzare la macchina amministrativa non può essere sprecata. L’auspicio, dunque, è che i progetti in via di presentazione possano essere tutti finanziati e che anche per le altre misure in campo si vogliano presentare proposte in grado di intercettare preziose risorse”