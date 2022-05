Appalti Provincia. De Longis (Pd): "La Rocca si costituisca parte civile" La richiesta del consigliere al Presidente Lombardi: "Tutelare immagine e integrità istituzione"

Raffaele De Longis, Consigliere Provinciale del Partito Democratico, ha inviato una nota al Presidente Facente Funzioni della Provincia, Nino Lombardi, per chiedere di costituire l'Ente parte civile nel procedimento relativo agli appalti della Provincia.

Nella nota infatti De Longis scrive: “ Il sottoscritto, Consigliere Provinciale del Partito Democratico, presso atto del decreto con il quale il GIP del Tribunale di Benevento dott. Pietro Vinetti, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento dott. Francesco Sansobrino, ha fissato l’udienza preliminare nel procedimento in oggetto, per il giorno 20 maggio 2022 alle ore 9,00, nel religioso rispetto delle prerogative costituzionali circa la presunzione di innocenza degli imputati, Chiede al Presidente F.F. della Provincia di Benevento di costituire l’Ente parte civile nei confronti degli dei reati riportati nei capi 1,2,15bis,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, così come individuati ed indicati nell’avviso di fissazione udienza, al fine esclusivo di tutelare l'immagine e l'integrità dell'istituzione che rappresenta”.