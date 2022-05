Lombardi: "Appalti Provincia? Valuteremo costituzione parte civile" "Monitoreremmo il procedimento penale e decideremo cosa fare"

Il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha risposto con una nota al Consigliere Provinciale del Partito Democratico Raffaele De Longis che aveva richiesto la costituzione di parte civile della Provincia nel procedimento avviato da una inchiesta sugli appalti pubblici dell’Ente.

Lombardi scrive che il suo orientamento si fonda sulla scorta della nota a firma del Segretario Generale dell’Ente cui ha chiesto nelle scorse ore un parere.

A tale proposito, scrive Lombardi, «a norma del codice di procedura penale, i termini entro i quali può avvenire la costituzione di parte civile» sono i seguenti: «nell'udienza preliminare, come termine iniziale; in un momento successivo a tale udienza ma non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento. Residua sempre e comunque in capo all'Ente Provincia la possibilità di promuovere l'azione civile derivante dal danno subito per i reati eventualmente commessi e definitivamente accertati in sede penale, in sede civile».

La conclusione di Lombardi è, dunque, la seguente: «questa Presidenza, come tutti gli organi gestionali preposti al procedimento, rimarrà in costante monitoraggio del procedimento penale in tutte le sue varie fasi e, come già accaduto per il passato, deciderà se e quando costituirsi parte civile».