Rosa: "Rimossi (di nuovo) i rifiuti dal Sabato: ora telecamere sorveglianza"

Rimossi i rifiuti gettati (nuovamente) nell'alveo del fiume Sabato. Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa: “Sono stati rimossi, grazie al prezioso lavoro degli operatori Asia, che ringrazio assieme all'amministratore unico Donato Madaro, i rifiuti che erano stati gettati di nuovo, in maniera scellerata, nell'alveo del fiume Sabato in zona stadio.

Invito ancora una volta i cittadini ad aiutarci, perché per quanto l'amministrazione possa essere celere nel ripulire è compito loro non sporcare: Benevento è dei beneventani, non dell'amministrazione, il Sabato è un patrimonio della città e tenerlo pulito è un dovere di tutti.

Con l'occasione annunciamo anche di aver chiesto al Comandante della Polizia Municipale di installare videocamere di sorveglianza in zona per verificare eventuali nuovi sversamenti e punire i responsabili”.