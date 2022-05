Voucher sociali e contributi per gas, luce e acqua: il 23 maggio via ai bandi Coppola: "Il Comune si impegna nei confronti dei nuclei familiari per contrastare la povertà"

L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che lunedì 23 maggio sarà pubblicato il VII° avviso Voucher sociali – emergenza Covid 19 che prevede l’erogazione di voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà.

Pertanto, a partire dal 23 maggio e sino alla mezzanotte del 30 giugno è possibile presentare domanda esclusivamente online all’indirizzo della piattaforma SiVoucher https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php (alla sezione “Fai domanda - menù a tendina: "BENEVENTO Buoni Spesa Maggio 2022”), oppure accedendo all’area tematica del sito web del Comune di Benevento “Sostegno Sociale” (cliccando sul link “domanda online Voucher Sociali”). L’accesso sarà possibile esclusivamente con il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Possono inoltrare domanda i nuclei familiari con componenti che non stiano già usufruendo di altre forme di sostegno pubblico attivate a seguito dell’emergenza Covid e, precisamente:

- persone sole che non siano assegnatarie di sostegno pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 400 lorde mensili;

- nuclei familiari con n. 2 componenti che non siano assegnatari di sostegno pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 500 lorde mensili;

- nuclei familiari con n. 3 componenti che non siano assegnatari di sostegno pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 600 lorde mensili;

- nuclei familiari con n. 4 componenti che non siano assegnatari di sostegno pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 750 lorde mensili;

- nuclei familiari con n. 5 o più componenti che non siano assegnatari di sostegno pubblico e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 1.000 lorde mensili;

I predetti soggetti dovranno inoltre dichiarare di:

- non possedere, alla data di pubblicazione dell’avviso, liquidità su C/C postale e/o bancario o su libretti postali superiore ad € 3.000,00 riferita all’intero nucleo familiare, allegando obbligatoriamente il relativo saldo alla data del 30 aprile 2022;

- avere un ISEE corrente/ordinario, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00;

- di essere/non essere percettori del reddito di cittadinanza;

- non essere titolari di partita IVA già beneficiari di altre forme di sostegno pubblico;

L’importo del voucher da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri:

una persona € 200,00

due persone € 300,00

tre persone € 350,00

quattro persone € 400,00.

cinque o più persone € 450,00

Nell’area tematica del sito web del Comune di Benevento “Sostegno sociale” è possibile visualizzare l’avviso pubblicato all’albo pretorio nel quale sono riportati nel dettaglio i requisiti generali e la documentazione necessaria da produrre per accedere al contributo.

“Continua – spiega l’assessora Coppola - l’impegno del Comune di Benevento a favore dei nuclei familiari per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà ed aiutare i cittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da spendere nei vari negozi e supermercati che hanno manifestato la loro disponibilità a realizzare questa particolare quanto inedita procedura”.



Nella stessa giornata sarà pubblicato il III° avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua e per i canoni di locazione nella fase di emergenza sanitaria da Covid 19 – primo trimestre 2022.

Pertanto, a partire dal 23 maggio e sino alla mezzanotte del 30 giugno 2022 è possibile presentare domanda esclusivamente online all’indirizzo della piattaforma “SiVoucher” https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php (alla sezione “Fai domanda” - menù a tendina: "BENEVENTO Canoni/Utenze Maggio 2022”), oppure accedendo direttamente all’area tematica del sito web del Comune di Benevento “Sostegno Sociale” (cliccando sul link “Domande online sostegno utenze e canoni”).

La misura è finalizzata alla copertura delle spese legate al pagamento:

delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas relative al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022;

dei canoni di locazione relative al periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.

I contributi una tantum saranno assegnati sino a concorrenza dei seguenti importi:

concessione di contributi a sostegno delle utenze domestiche di luce e/o gas sino alla concorrenza della somma massima complessiva di € 300,00;

concessione di contributi a sostegno dei pagamenti dei canoni di locazione sino alla concorrenza della somma massima complessiva di € 500,00;

Possono inoltrare domanda:

- persone sole, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 6.000,00;

- nuclei familiari con n. 2 componenti, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 8.000,00;

- nuclei familiari con n. 3 componenti, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 11.000,00;

- nuclei familiari con n. 4 o più componenti, attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore ad € 14.000,00;





Nell’area tematica del sito web del Comune di Benevento “Sostegno sociale” è possibile visualizzare l’avviso pubblicato all’Albo Pretorio nel quale sono riportati nel dettaglio i requisiti generali e la documentazione necessaria da produrre per accedere al contributo.