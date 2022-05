Criticità e nuovi obiettivi, si riunisce il Pd sannita Il direttivo si è confrontato presso la sede della federazione provinciale

Le difficoltà della città, la progettazione europea e fondi Pnrr le dinamiche interne al partito. Il Segretario Cittadino Zoino Francesco ha nuovamente riunito, presso la sede della Federazione Provinciale di Corso Garibaldi, i componenti del direttivo.

Hanno preso parte all’incontro, assieme ai membri eletti lo scorso 20 febbraio, anche il gruppo consiliare al Comune di Benevento, il Segretario Provinciale Giovanni Cacciano, il Consigliere Regionale Mino Mortaruolo e i deputati Umberto Del Basso De Caro e Angela Ianaro.

La discussione si è svolta intorno a diversi punti all'ordine del giorno.

Numerose le tematiche individuate: dai partiti ideologici ai movimenti civici. Cosa ci riserva il futuro?; Transizione ecologica ed Economia circolare: il tempo sta per scadere; Legalità e lotta al malaffare: il ruolo della Politica; Progettazione europea e fondi PNRR a sostegno del welfare locale; Verso gli Stati Uniti d’Europa: il volto del mondo nei nuovi scenari geopolitici; Cybersecurity: la sicurezza informatica nell’era della digitalizzazione; Turismo e Agricoltura: due facce della stessa medaglia per la crescita dell’economia sannita.

Il capo gruppo al comune di Benevento Floriana Fioretti, ha illustrato le ultime interrogazioni presentate, nonché lo stato delle iniziative già avviate con il resto dell’opposizione consiliare. Con il Segretario Provinciale Giovanni Cacciano sono stati affrontati diversi temi tra cui le iniziative da intraprendere a sostegno dei candidati del partito democratico in previsione del rinnovo dei consigli comunali in svariati paesi della nostra provincia e l’organizzazione di una due giorni da dedicare a riflessioni su temi di carattere nazionale e locale.

Angela Ianaro ha discusso le iniziative portate in parlamento tra cui la proposta di legge sulla prevenzione del melanoma cutaneo. La riunione si è chiusa con l’intervento del deputato Del Basso De Caro sul conflitto in essere tra Russia e Ucraina, nonché relative alle prossime iniziative che il Governo metterà in campo in termini di sostegno a favore di famiglie ed imprese.