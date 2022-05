Centro storico, il Pd: cantiere abbandonato, disagi per i residenti "Faremo la nostra parte sollecitando risposte a partire dalla prossima riunione della commissione"

"Crescono preoccupazione e sconforto tra commercianti e gestori dei locali del Centro Storico della Città. Impossibile non comprendere le loro ragioni: se da un lato avevano messo in conto il prezzo che avrebbero dovuto pagare per l'avvio dei lavori proprio alla vigilia della stagione estiva, dall'altro lato non immaginavano certo che al danno si sarebbe aggiunta la beffa di vedere cantieri spesso deserti e a volte addirittura abbandonati".

Così, in una nota, il gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Benevento.

"Emblematici, in tal senso, il racconto fornito ieri alla stampa da una giovane commerciante così come la scelta di una pizzeria di chiudere l'attività fino a quando non saranno completati i lavori per la riqualificazione di piazza Piano di Corte. Una decisione drastica, quest'ultima, figlia di un impegno mancato: quello di terminare per giugno i lavori almeno in alcuni lati della zona interessata per consentire ai locali di aprire all'esterno. Ad aggravare il quadro vi è poi la completa mancanza di informazioni: si va avanti per sentito dire e ciò non è concepibile. Altre erano le rassicurazioni fornite agli esercenti, così come ai residenti, nelle settimane precedenti all'avvio del cantiere. Per tutte queste motivazioni occorre fare chiarezza sullo stato dei lavori e sulle prospettive per le prossime settimane e i prossimi mesi. Noi faremo la nostra parte sollecitando risposte a partire dalla prossima riunione della commissione Lavori Pubblici".