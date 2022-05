Martusciello: "Mastella solidale con De Luca contro Carfagna". Bosco: "Bugiardo" Botta e risposta tra il coordinatore di Forza Italia e il segretario regionale di Noi di Centro

Botta e risposta tra Mastella e Martusciello in merito alla manifestazione organizzata dalla Carfagna.

"Clemente Mastella deve immediatamente smentire di aver dato solidarieta' a De Luca sul boicottaggio della presenza dei sindaci e dell' Amministrazione provinciale di Salerno al tavolo promosso dal Ministero del Sud. Vogliamo dal Sindaco di Benevento parole chiare contro il governatore. Questa storia che gira della telefonata contro un Ministro va smentita subito, perche' offende chi crede in questo Governo": cosi' Fulvio Martusciello coordinatore regionale vicario di Forza Italia.



Dai mastelliani la replica: “Martusciello è un bugiardo matricolato e perdipiù spregiudicato. E’ ossessionato da Clemente Mastella per invidia, scrive continuamente fandonie pur di ottenere uno spazio sui giornali. Stia sereno Martusciello: Mastella è nella storia d’Italia, lui nemmeno nella geografia”. Così il segretario regionale di Noi Di Centro, Luigi Bosco.