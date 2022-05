Piano Economico Finanziario 2022, martedì il consiglio Il 31 maggio la seduta dedicata al documento finanziario

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per martedì 31 maggio alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2022;

approvazione delle aliquote 2022 dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

riconoscimento debito fuori bilancio come da sentenza al pagamento delle spese di giudizio pronunciata dal Giudice di Pace di Benevento con sentenza n. 686/2020;

riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso all’Unicredit come da sentenza del Tribunale di Benevento RG. 2939/2020 notificata il 2/2/2022;

riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso all’Unicredit come da sentenza del Tribunale di Benevento RG. 2940/2020 notificata il 2/2/2022;

riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso all’Unicredit come da sentenza del Tribunale di Benevento RG. 2941/2020 notificata il 2/2/2022;

approvazione modifiche al regolamento del Consiglio comunale.