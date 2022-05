Mortaruolo commissario cittadino di Forza Italia a Telese "A breve costituirò l'organismo direttivo del partito"

Tommaso Mortaruolo, Consigliere Comunale in seno alla maggioranza consiliare guidata dal Sindaco della Città di Telese Terme, Giovanni Caporaso, è stato nominato Coordinatore cittadino di Forza Italia.

“In occasione dell’azione di radicamento del nostro Movimento politico che stiamo attuando in provincia di Benevento, ho provveduto a nominare il Consigliere comunale di Telese Terme, Tommaso Mortaruolo, Coordinatore cittadino del partito. Sono convinto che il neo incaricato saprà strutturare il Movimento sul piano locale, individuando insieme a tanti amici una squadra forte e coesa per affermare le ragioni del territorio Telesino e di Forza Italia anche in vista dei prossimi appuntamenti politici” -. Queste le parole del Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

“Ringrazio il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, per la fiducia accordatami. Domani saremo operativi con un primo incontro a cui parteciperanno 70 persone desiderose di dare il via ad un nuovo corso politico in valle Telesina e nel Sannio. Stiamo raccogliendo tante adesioni ed entusiasmo” - dichiara Mortaruolo. “A breve, infatti, d’intesa con il Commissario Provinciale, procederò a costituire l’organismo direttivo di Forza Italia, con la certezza di rafforzare la nostra azione con il contributo di tanti esponenti locali” -. Così il neo Coordinatore cittadino di Forza Italia, Tommaso Mortaruolo.