Alloggi Capodimonte, Basile: "Dieci anni di lotta, ma abbiamo avuto ragione" Il vice segretario cittadino del Pd: "Dieci anni fa ci dicevano che eravamo matti"

Pasquale Basile, vice segretario cittadino del Pd e da sempre in campo per il diritto alla casa, interviene sulla questione alloggi di Capodimonte: "Ieri mattina presso Palazzo Mosti si è tenuto l'incontro operativo tra il Comune di Benevento nella persona dell'Assessore alle politiche abitative Chiusolo, i rappresentanti di Acer e le organizzazioni sindacali per monitorare lo stato dei lavori di ultimazione dei trentadue alloggi in Via Liborio Pizzella e dei venti alloggi ricavati dai sottotetti di palazzi già esistenti sempre a Capodimonte.

Finalmente apprendiamo che i lavori procedono in maniera spedita e regolare e che la realizzazione delle 52 case popolari e l'assegnazione è solo questione di pochi mesi.

Inoltre abbiamo appreso dai rappresentanti istituzionali che proprio sulle strutture di Ponticelli e San Modesto che al momento ospitano persone senza casa, sono stati presentati progetti per il Pnrr per la realizzazione di alloggi temporanei per chi è in difficoltà recependo così le proposte dei movimenti per la casa.

Infine abbiamo appreso che è prevista la realizzazione nel prossimo futuro di altri 44 alloggi ricavati dai sottotetti sempre a Capodimonte.

Si sta per concludere un ciclo di lotte e battaglie molto lungo con il raggiungimento di un obbiettivo importante per la città di Benevento, nella quale non venivano realizzati alloggi popolari da oltre trenta anni.

Quando dieci anni fa abbiamo cominciato questo percorso la piattaforma rivendicativa dei movimenti per la casa e del Sunia veniva considerata irrealizzabile. Dopo dieci anni i fatti ci hanno dato ragione poiché quelle che erano le nostre rivendicazioni sono diventate oggi agenda politica che guarda alle esigenze del territorio e della comunità".