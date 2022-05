Fortore, il Ministro Carfagna: pronti ad ascoltare i sindaci Seconda giornata al centro la Pace per il Forum delle aree interne

“Il Fortore? Ascolteremo le loro istanze”. Ad assicurarlo il Ministro per il Sud, Mara Carfagna, questa mattina a Benevento per la seconda giornata del Forum delle aree interne al centro La Pace.

“Le aree interne rappresentano il cuore della nostra strategia di sviluppo, della nostra strategia per la coesione territoriale”, ha sottolineato il ministro Carfagna ricordando come queste zone possano contare su “finanziamenti importanti a valere sulla precedente programmazione e in una logica di continuità abbiamo stanziato ulteriori fondi nella prossima programmazione e anche nel Pnrr. Penso alla rete viaria, ma anche ai cento milioni di euro per la farmacie rurali, i 500 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi sociali. Stanziamenti importanti e naturalmente c'è assistenza tecnica costante a favore dei comuni delle aree interne”.

Ma come detto attenzione anche alle istanze del territorio, in particolare per la richiesta dei sindaci del Fortore dell'inserimento di queste zone nella Strategia nazionale per le aree interne: “Siamo pronti ad ascoltarli, a raccogliere le loro istanze, le loro esigenze e naturalmente se ci saranno le condizioni a valutare favorevolmente la loro richiesta”.