Città Spettacolo, Perifano: "A che serve Fondazione? A distribuire nomine?" Il leader di Alternativa per Benevento: "Oggetto misterioso: vivacchia senza progetti"

Il leader di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano, interviene sul Citta Spettacolo e nomine: “Nulla da eccepire sulla qualità della persona nominata nel Consiglio d’Amministrazione, ma si può almeno sapere a che serve la Fondazione Città Spettacolo? Solo a distribuire nomine prive di contenuti? L’oggetto più misterioso del panorama amministrativo. Sono anni che vivacchia (a onor del vero anche prima dell’avvento di Mastella) senza progettualità, senza funzioni, senza attività.

C’è qualcuno in grado di dire quale sia il programma operativo della Fondazione per il corrente anno 2022? Peraltro l’attuale formula di Città Spettacolo è quanto di più lontano dalla rassegna delle origini, e in ogni caso la Fondazione non ha la benché minima voce in capitolo nelle scelte della direzione artistica. È praticamente una scatola vuota che succhia qualche migliaio di euro all’anno per la gestione amministrativa. Sarebbe ora di sciogliere il nodo: o si attua il rilancio della Fondazione, facendone un soggetto attivo nella programmazione e nel coordinamento di eventi di spettacolo e cultura, capace di interagire con Provincia e Regione armonizzando e ottimizzando le varie agende; oppure si chiude bottega e si risparmiano un po’ di soldi, con la certezza che in questo secondo caso non vi saranno soverchi rimpianti”.