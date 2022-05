Carfagna a Telese. Rubano: piena disponibilità per il Sannio Il commissario di FI commenta la visita del Ministro per il Sud

Piena disponibilità a ricevere le istanze dei sindaci e a dare una mano al Sannio da parte del Ministro, in visita ieri nel comune di Telese. “Poche parole ma concrete quelle del Ministro - afferma orgoglioso Francesco Maria Rubano - Ringrazio il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso, per l’ospitalità e l’organizzazione. Al contempo sottolineo con gratitudine la presenza dei comuni casertani confinanti. Rilancio, quindi, l’invito ai Sindaci di trasmettere al Ministro Mara Carfagna le esigenze dei territori in maniera chiara e concreta. Le proposte valide avranno di certo riscontro. Telese ha già presentato una istanza sulla riqualificazione delle Terme. Questo più che un incontro istituzionale ci piace pensarlo come l’istituzione concreta di un tavolo di lavoro, obbiettivo che il Ministro ha sposato appieno.

Missione compiuta. Tra i punti dell’incontro è stato trattato il Contratto Istituzionale di sviluppo a cui abbiamo chiesto particolare attenzione, soprattutto alla richiesta dei sindaci del Fortore circa l’inserimento dell’intero comprensorio nella SNAI. In ogni caso il bilancio - conclude Rubano - è assolutamente positivo e conferma che il Ministro ha a cuore il Sannio e ci riserverà una pragmatica attenzione alla quale risponderemo con impegno e dedizione”. Così il Sindaco di Puglianello e Commissario Provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.