Riapertura della Strada Provinciale Ciardelli n 1, la soddisfazione di Cataudo Il consigliere provinciale di Forza Italia: ora mi impegnerò anche per la frana di Arpaise

"Con piacere ho verificato la riapertura della Strada Provinciale Ciardelli n1 in contrada Masserie del comune di San Leucio del Sannio, tratto viario interessato nell'Aprile 2014 da un importante evento franoso con conseguente circolazione a senso alternato". Così in una nota il consigliere provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo che spiega: "Tale circostanza, congiuntamente alla frana di proporzioni ben più ampie in località Covini del comune di Arpaise, ha determinato per diversi anni serie difficoltà di collegamento fra i comuni di San Leucio del Sannio, Ceppaloni ed Arpaise con la città capoluogo arrecando disagi sia alla popolazione residente che alle attività commerciali del posto. Sento il dovere morale di ringraziare il compianto Presidente della Provincia Claudio Ricci che, su mia continua e costante sollecitazione, il 22 Gennaio 2015 approvò con propria delibera il progetto preliminare per i lavori della frana nel Comune di San Leucio del Sannio. Successivamente, dal 2018, grazie al Presidente De Maria si è continuato a seguire l'iter amministrativo sino a completamento di tale importante opera infrastrutturale. Continuerò - rimarca Cataudo -, come sempre, nella qualità di consigliere provinciale ad ascoltare e recepire esigenze e richieste provenienti dai nostri territori. Con i vertici provinciali e regionali del mio partito di Forza Italia, mi recherò nei prossimi giorni in regione Campania per sollecitare la risoluzione anche della decennale problematica della frana di Arpaise in raccordo con la locale amministrazione comunale e con il sindaco Forni che tanto si sta adoperando. Continuerò, come sempre, la mia attività di Consigliere Provinciale al servizio dei nostri territori".