Perifano: "Atteggiamento sconsiderato di una minuscola frangia della tifoseria" La reazione del portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ dopo l'annuncio del presidente Vigorito

Luigi Diego Perifano, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ interviene dopo la decisione annunciata dal presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito di voler lasciare la guida della società calcistica: “Voglio credere – scrive Perifano - che sia solo una reazione all’atteggiamento sconsiderato di una minuscola frangia della tifoseria. Vigorito ha un rapporto viscerale con la Città, alla quale tantissimo ha dato, e dalla quale ha ricevuto affetto, considerazione e riconoscenza. Il suo ruolo di guida del mondo imprenditoriale lo colloca, peraltro, fra i protagonisti della nostra vita economica e sociale: e il calcio non ha un ruolo secondario per l’immagine della Città, le sue relazioni, le sue prospettive. Sono certo – conclude l'esponente dell'opposizione a Palazzo Mosti - che le cose potranno sistemarsi, e che si ritroverà la giusta concordia tra le componenti - dirigenza, squadra e tifoseria- che hanno vissuto con entusiasmo e calore questi anni ricchi di soddisfazioni incredibili per il Benevento Calcio”.