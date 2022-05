Dimissioni Vigorito, Lombardi: solidarietà, spero ci ripensi Il vice presidente della Provincia a nome dell'intero consiglio: con lui traguardi mai raggiunti

Il vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, appresa la notizia dell’intendimento del Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito di dimettersi dalla carica a seguito di una peraltro isolata contestazione, esprime l’auspicio di un immediato ripensamento da parte del dirigente sportivo.

«Al Presidente Vigorito», ha dichiarato Lombardi, «va tutta la mia personale solidarietà e quella dell’intero Consiglio Provinciale. Vigorito è un dirigente sportivo che ha saputo conquistare traguardi sportivi mai raggiunti dalla maggiore squadra di calcio del Sannio. E’ appena il caso di sottolineare che non può essere certamente un volgare, immotivato ed insensato contenuto di uno striscione a mettere in dubbio tanti anni di successi sportivi e la stessa possibilità di conseguirne di ulteriori. Credo proprio che la Città di Benevento ed il Sannio debbano stringersi ed effettivamente si stringono attorno a Vigorito approvandone al sua opera per lo sport locale. Auspico, anche a nome del Consiglio Provinciale di Benevento tutto, che il Presidente ci ripensi e torni al suo lavoro alla guida del Benevento Calcio per cogliere nuovi ed ancora più prestigiosi traguardi».