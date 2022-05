Rubano: "Pseudo tifosi fanno attacchi insensati. Vigorito è una risorsa" Il commissario provinciale di Forza Italia: "Grazie a lui il nostro Sannio ha avuto riconoscibilità"

Piena solidarietà al Presidente Vigorito per gli attacchi immeritati e insensati di pochissimi pseudo-tifosi. Noi tutti siamo ben consapevoli dell’impegno e dei sacrifici che il Presidente Oreste Vigorito ha fatto per l’intero Sannio, conferendo lustro alla maggiore squadra di calcio della nostra provincia.

Grazie all’opera di Vigorito– ha dichiarato Rubano – il nostro Sannio ha potuto godere di un rilancio economico in tutti gli ambienti che orbitano attorno all’attrazione calcistica e si è reso riconoscibile a livello nazionale. Avanti a testa alta. L’addio di Vigorito provocherebbe serie ripercussioni anche ad alcuni settori economici locali. Siamo con te nell’impegno per la squadra, per i tifosi e per il territorio”. Queste sono le parole di Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia.