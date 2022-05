Provincia, Iannace delegato a Infrastrutture: settori chiave per il Sannio "Lavorerò con impegno serietà, naturalmente di concerto con le altre istituzioni"

"Si tratta di settori chiave per il Sannio, strategici per il futuro del nostro territorio e per questo oltre a essere onorato di aver ricevuto tali deleghe sento forte anche la responsabilità di declinare al meglio le importanti funzioni che ne derivano. Il tema delle infrastrutture in particolare è la base su cui il Sannio si gioca lo sviluppo e il futuro. Lavorerò con impegno serietà, naturalmente di concerto con le altre istituzioni, per consentire al territorio di cogliere una occasione importantissima". Così in una nota Nascenzio Iannace che nel ringrazia il presidente Lombardi "per le deleghe che mi ha attribuito. Ringrazio inoltre l'onorevole Mastella e tutto il partito di Noi di Centro per aver creduto in me".