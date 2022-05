Il consiglio approva Tari e Imu, ma l'opposizione attacca Si torna in aula la prossima settimana, ancora per i conti. Ai voti il Consuntivo 2021

Via libera a Tari e Imu a Benevento. Le nuove tariffe delle principali imposte cittadine, legate a rifiuti e immobili al centro del consiglio comunale di questa mattina a Palazzo Mosti. Non si registrano particolari variazioni rispetto allo scorso anno come ha spiegato nella sua relazione dall'assessore al bilancio, Maria Carmela Serluca.

“Per la Tari il nuovo metodo di individuazione delle tariffe è sottoposto alle direttive dell'Ato rifiuti e ci siamo mantenuti al di sotto del possibile per venire incontro a cittadini e attività produttive e per superare un momento che resta difficile.

Per quel che riguarda l'Imu, invece, siamo purtroppo ancora al massimo per via del dissesto e del riequilibro un tema che comincia da lontano, ben prima dell'amministrazione Mastella. Si potranno ridurre all'uscita dal dissesto”.

E se per l'amministrazione il lasciare le tariffe invariate è tutto sommato un dato positivo non lo è invece per l'opposizione. Numerosi gli interventi dei rappresentanti dei gruppi di minoranza che hanno denunciato “la mancanza di un'adeguata programmazione, l'inaccettabile stasi sugli impianti rifiuti e la necessità di una riduzione delle imposte a fronte di un servizio che non è indicato come soddisfacente”.

In consiglio via libera anche al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e all'approvazione modifiche al regolamento del Consiglio comunale. Si torna in aula ancora per i conti la prossima settimana: mercoledì 8 giugno si voterà il Consuntivo 2021.